Zaturno, ex Tiro de Gracia actualiza estado de salud de Lenwa Dura y envía potente mensaje: «esto tiene que parar ahora ya»

En las últimas horas, el nombre de Lenwa Dura se instaló en la palestra mediática. El rapero ex miembro de «Tiro de Gracia» trató de atentar contra su vida luego de varios mensajes de advertencia en redes sociales.

«Me despido con un gracias… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías, a los que me roban», escribió el rapero a través de sus redes sociales.

«Estoy choreado al máximo por todo el maltrato, la amenaza, no dejar trabajar, todas las burlas y toda la hueá ya me aburrí», continuó.

Finalmente, cerró con un preocupante mensaje: «¿A dónde me voy? A dormir. A dormir, a descansar, por fin. Me voy para no molestarlos más».

Luego, un cercano actualizó su estado con un llamado en «El Show de la Tencha». «No sé en qué estado de gravedad se lo llevaron, pero se lo llevaron así como de una creo que, fue súper rápido porque no me iba bien. Está en el Hospital Padre Hurtado», comunicó.

Zaturno, ex Tiro de Gracia actualiza estado de salud de Lenwa Dura

Hace algunos instanes, Zaturno, quién fue su colega por años en el proyecto Tiro de Gracia, actualizó el estado de salud de Fabián «Lenwa Dura».

«Ya mi hermano Fabián lenwadurap está en su casa y gracias a Dios estable, gracias a todos por la preocupación, el acoso por redes sociales te puede hacer atentar con lo más sagrado que es la vida», comenzó comunicando a través de sus redes sociales.

«Espero que de todo corazón se acabe la estúpida y enfermiza pelea de Tiro de Gracia, el grupo de hip hop más importante de los 90 en Chile. Siempre voy a estar por La Paz y la unión, los amigos de verdad nunca cambian, que terrible donde hemos llegado esto tiene que parar ahora ya!», cerró el rapero.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google