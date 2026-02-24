«Nos veíamos súper bonitos»: Daniel Fuenzalida aclara rumores de supuesta relación con humorista chilena

La reciente gala del Festival de Viña del Mar 2026 dejó más allá de los looks, sino que abrió espacio para oficializar rumores de nuevos romances en el mundo del espectáculo. Es así, como Daniel “huevo” Fuenzalida fue uno de los que dio de qué hablar.

Y es que se le vio de la mano con la misma mujer en el pasado Copihue de Oro y en la reciente gala de Viña 2026. La misteriosa, se trata de nada más que la humorista Pamela Leiva, que se presentó en una anterior edición del Festival de la Quinta Vergara.

¿Es real el romance o no?

“¿Cómo no nos dimos cuenta?”, mencionó la presentadora de televisión Paulina Nin en el programa de TVN El Medio Día, donde compartió con Daniel Fuenzalida y Pamela Leiva, quienes según los rumores, tendrían una relación.

En esa misma línea, la humorista aprovechó el momento para reírse de la situación y aclarar las especulaciones. “Daniel, quizás en este momento nos estemos comiendo y no nos demos cuenta”, mencionó entre risas.

“Yo creo que es la primera vez que nos veían tan juntos, de la mano”, explicó Leiva.

Y para despejar las dudas, Fuenzalida respondió con que “detrás de pantalla nos pusimos de acuerdo y me preguntaron si nos íbamos del brazo o de la mano, y yo le dije de la mano, porque en el Copihue de Oro salimos de la misma manera”.

A lo que la panelista aclaró que “si los ven de la mano, los de la prensa se pasan películas”.

Es así como la humorista defendió el actuar y señaló que “nos veíamos súper bonitos”. “Yo estaba muy feliz de estar ahí, y más encima pasar de la mano con el Dani, más bacán”, añadió.

Por parte del animador, comentó que en la gala anterior no conocía a la humorista, así que se acercó a presentarse porque iban a trabajar juntos ese año. Después de eso, hicieron “tan buena química”, detalló.

De hecho, el “huevo” confesó algo más íntimo de los dos. «Yo tuve un match muy importante con la tía Mari, y eso nos acercó a una amistad muy linda con la Mari», sostuvo. “Ahora van a decir que te estai’ comiendo a mi mamá” terminó diciendo Pamela Leiva, generando risas dentro de todo el panel.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google