«Duela a quién le duela…»: Revelan la oferta que recibió Cony Capelli para quedarse en Chilevisión

Hace un tiempo, después de la repentina salida de Cony Capelli de Fiebre de Baile, justo antes de la final, comenzaron a correr los rumores de que la bailarina estaría pensando en salir del canal.

Eso sí, según indicaron en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, Chilevisión estaría haciendo un gran esfuerzo para mantenerla en el canal. Incluso, le habrían hecho una potente oferta para que siga en la señal.

Revelan la oferta que recibió Cony Capelli para quedarse en Chilevisión

La periodista Paula Escobar, aseguró en Zona de Estrellas esta información, mediante un contacto con el mánager de Cony Capelli, Suro Solar: «Ayer recibieron un llamado del canal para ofrecerle a Cony Capelli un nuevo proyecto», explicó.

«Tiene un proyecto y todo se verá a la vuelta de vacaciones. Quieren renovar contrato«, agregó.

Por último, Paula Escobar sentenció la información con: «Chilevisión sí quiere a Cony Capelli entre sus filas, duela a quien le duela«.

¿Por qué se iría del canal?

Según información de Página 7, Cony Capelli tiene contrato vigente con el canal hasta abril de este año. Tras su éxito en Gran Hermano y Fiebre de Baile, son varios los interesados en negociar con la bailarina.

Los rumores aseguran que el más interesado en contar con su presencia es Mega, por lo que Chilevisión estaría haciendo todos los esfuerzos por retener a la rostro de TV.

Según el medio citado, eso sí, las negociaciones se habrían complicado tras la polémica entre Cony Capelli y Fran García-Huidobro, tras asegurar que la bailarina renunció con una licencia médica de Fiebre de Baile, y apareció de vacaciones en el extranjero.

