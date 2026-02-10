El descargo de popular rostro del espectáculo tras no ser invitado a la Gala del Festival de Viña: «Importa y duele»

Uno de los participantes del reality de Mega compartió un sincero descargo luego de no ser invitado a la Gala del Festival de Viña del Mar.

Hablamos de Otakin, quien es muy popular en redes sociales y durante el último tiempo ha dado mucho que hablar por su participación en el programa de telerrealidad.

En la jornada de este martes, Mega dio a conocer que múltiples participantes de El Internado serán parte de la gala. Algunos de ellos son Luis Mateucci, Blu Dumay, Furia Scaglione, Paloma Fiuza (Pops), Fernando Solabarrieta, entre otros.

En este sentido, múltiples seguidores de Otakin comentaron sobre su ausencia y comentaron al respecto en un post de Mega en Instagram.

Las palabras de Otakin tras no ser invitado a la Gala del Festival de Viña

El influencer recurrió a sus redes sociales y expresó: «Ya, ahora que es oficial, les puedo contar. No me invitaron a la gala, me importa un … Me da lo mismo».

Además, Otakin expresó: «Obvio que importa y duele un poco, porque creíste que saliste bien del reality, todo bacán y no te invitan».

En este sentido, aseguró que no realizará «mi propia gala porque no tengo plata, tengo que hacer el matrimonio».

«¿Duele? Sí. ¿Me importa? No», finalizó Otakin.

Vale señalar que recientemente, Mega compartió un post relacionado con la participación del influencer en el reality,

De este modo, diversos usuarios reaccionaron y comentaron sobre su ausencia en «El Internado».

«Llevenlo a la galaaa»; «El mejor personaje del reality y no lo invitaron»; «una vergüenza que no inviten a Otakin, si no pueden negar que por él se ha mantenido el reality. En mi vida hubiese visto el reality si no fuera por él», escribieron algunas personas.

