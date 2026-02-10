¡Volvió el rey de los piratas!: Netflix anuncia la temporada 2 de One Piece con inédito tráiler

Netflix compartió el adelanto del tráiler oficial de la segunda temporada de One Piece. La entrega, programada para el próximo 10 de marzo, confirma el regreso de la tripulación del rey de los piratas tras su éxito en la primera temporada. En el video, podemos ver cómo aparecerán nuevos enemigos, aventuras más peligrosas y el comienzo del viaje por la legendaria Gran Ruta.

En esta adaptación live-action del popular anime, nos traerá un giro clave con la llegada de Luffy y su equipo a la mítica Gran Ruta, una zona del océano conocida por albergar uno de los mayores peligros del mundo pirata.

Los detalles del adelanto

A su vez, se muestra cómo el personaje principal vivirá más aventuras, que también tendrán mayor peligro y amenazas que solíamos ver en los capítulos anteriores de la serie.

Habrán islas más extrañas, entornos más hostiles y amenazas que superan todo lo visto hasta ahora.

Entre los sitios que veremos atravesar al Going Merry está Loguetown, donde fue ejecutado Gol D. Roger. También la isla de Little Garden, donde hay dinosaurios y gigantes, entre otros sitios.

Luffy tendrá tour global

Netflix reveló que el actor mexicano que interpreta a Luffy, Iñaki Godoy, tendrá un tour global. Iniciará el 23 de febrero de 2026 en Ciudad de México. Lamentablemente, Chile no está en la lista.

Ciudades y fechas del tour:

23 de febrero: Ciudad de México, México

26 de febrero: Los Angeles, California

27 de febrero – 1 de marzo: Bruselas, Bélgica

28 de febrero – 1 de marzo: París, Francia

4-8 de marzo: Bukit Jalil, Malasia

5 de marzo: Tokyo, Japón

5-15 de marzo: Jakarta, Indonesia

6-8 de marzo: Milán, Italia

Marzo: Río de Janeiro, Brasil

8 de marzo: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

13 – 15 de marzo: Taguig, Filipinas

7 – 15 de marzo: Bangkok, Tailandia

14 de marzo: Kaohsiung, Taiwán

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google