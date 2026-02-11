Cerrando ciclos: Gonzalo Valenzuela sorprendió con un osado cambio de look tras ruptura con Kika Silva

Gonzalo Valenzuela estrenó nuevo look tras intenso quiebre con su ex pareja, Kika Silva. El anuncio tomó los espacios faranduleros y más por una supuesta infidelidad de parte del actor. Ante esto, el chileno cerró ciclos y sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con una foto donde vemos su radical cambio de imagen.

La pareja se había conocido anteriormente en una edición de la Gala de Viña del Mar, lo que después se transformó en una intensa relación que a fines del 2023 llevaron al siguiente nivel con su casamiento. Sin embargo, en enero de este año confirmaron su separación.

La misma modelo, Kika Silva, fue quien destapó todos los rumores del quiebre. “Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros”, añadió.

La supuesta infidelidad

Hace algunas semanas, la comentarista de espectáculos Adriana Barrientos, habría dicho en un programa que el actor le habría sido infiel a Silva. Lo acusó de haber estado paseando con una misteriosa mujer y compartiendo en un restaurante de Zapallar, Valparaíso.

Con usuarios comentando críticamente la situación, Valenzuela salió a dar un comunicado al respecto, revelando quién era la incógnita mujer que estaba a su lado.

“Me vieron con una rubia preciosa”, comenzó el mensaje. A través de un post de Instagram, confesó que su acompañante era nada más ni nada menos que Kika Silva, desmintiendo por completo los rumores de infidelidad.

El radical cambio de look

Después de la ola de críticas y ser el ojo público de la farándula por días, el actor utilizó sus redes sociales para estrenar su nuevo look.

Esta vez, subió una foto a sus historias de Instagram donde se le ve posando. El cambio fue que se tiñó el cabello a un color rubio intenso, con algunos toques anaranjados, muy lejos de su tradicional color castaño.

“Listo el performer”, añadió en la imagen.

Todo indicaría que el abrupto cambio era para su personaje en la obra de teatro «La salita de la choca» que estará disponible desde el 11 al 14 de febrero a las 21:00 horas.

