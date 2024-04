«Es algo súper íntimo»: Kika Silva alza la voz en medio de rumores de supuesta suspensión de matrimonio con Gonzalo Valenzuela

Recientemente, han surgido diversas especulaciones con respecto a los planes de matrimonio entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela.

Incluso, según expresó el periodista Hugo Valencia en Zona de Estrellas, se debió postergar la boda por problemas económicos.

«Lo último que yo manejaba es que Kika Silva le había compartido a su familia no celebrar la fiesta por la complicada agenda laboral de ambos (…) Decidieron aplazarlo para fines del 2024, es más, entiendo que el matrimonio por el Registro Civil se llevaría a cabo ahora en abril», expresó el panelista del programa de farándula.

Esto generó gran incertidumbre y Kika Silva se llenó de consultas en redes sociales. De hecho, según consignó ADN, a través de la dinámica de pregunta y respuesta de Instagram, la modelo recibió una consulta que se repitió: «¿Se suspendió tu matrimonio?»

Kika Silva responde a rumores sobre sus planes de matrimonio con Gonzalo Valenzuela

Ante las consultas que recibió en redes sociales, Kika Silva señaló: «Voy a responder esta pregunta porque me lo han preguntado por todos lados, muchísimo».

«A veces cansa mucho quedarse callado. La verdad es que los últimos tres fines de semana me he tenido que quedar callada por varias cosas», agregó la modelo.

En este contexto, Kika Silva dio a conocer su frustración por la difusión de estos rumores. «Qué fome que algunas cosas que se dicen, que no son verdad, hacen también que de repente me quiera cerrar un poco más, o me dé nervio responder preguntas o cosas por acá, porque uno siente que está más expuesto», expresó.

«Se han dicho tantas cosas que, incluso antes de que nosotros en nuestra cabeza tuviéramos una idea o una conversación, ya se decían cosas. No crean todo lo que se dice», añadió.

Además, Kika Silva también señaló que «es algo súper íntimo. Ustedes saben que igual yo siempre soy super abierta a comentar, así que en el minuto adecuado les voy a contar, pero es algo súper íntimo».