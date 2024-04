«Siempre dije que…»: Gala Caldirola impactó tras referirse a la posibilidad de tener otro hijo con Mauricio Isla

En el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, Gala Caldirola hizo una sincera confesión con respecto a la relación que mantiene con su expareja, Mauricio Isla.

Cabe destacar que la participante del nuevo reality de Canal 13 se ha referido en más de alguna oportunidad al reconocido futbolista nacional. De hecho, aseguró que oficialmente siguen casados.

De este modo, en el último episodio de ¿Ganar o Servir?, Gala Caldirola sorprendió con una inédita revelación sobre Mauricio Isla.

Gala Caldirola sorprende con sincera revelación en ¿Ganar o Servir?

En una conversación con Botota, Gala Caldirola se refirió a su relación con Mauricio Isla: «Mi hija tiene todo el derecho de estar con su padre. Los mismos derechos que tiene de estar conmigo, los tiene de estar con él (…) La tutela es mía, pero yo le doy todos los derechos a él porque lo quiero y lo respeto. Y si él me da el apoyo, yo no me siento sola».

«A pesar de que no estemos juntos, para mí, él me da mucha tranquilidad. … Para mí es mi familia. Lo quiero de una manera… yo nunca había querido a una persona de una forma tan incondicional», agregó la participante del nuevo reality de Canal 13.

Posteriormente, Botota le consultó si es que tuviera otro hijo, lo tendría con Mauricio Isla. Ante esto, Gala Caldirola señaló: «Si pasa el tiempo y nosotros nunca más, y yo quiero volver a tener hijos, si se da… pero siempre dije que a mí me habría gustado que sólo él fuera el padre de mis hijos».

Además, la española no descartó retomar la relación: «Nunca digas nunca». Aunque señaló que nunca han intentado volver y que «no tenemos una dinámica de coqueteo. Tenemos una dinámica de mucho cariño y respeto, pero nunca más ha vuelto a pasar nada más entre nosotros».

Es importante recordar que Gala Caldirola y Mauricio Isla se separaron el 2021.