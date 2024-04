¿Podrán ser amigas?: Gala Caldirola y Oriana Marzoli sorprenden con inesperada conversación en ¿Ganar o Servir?

Este domingo fue el estreno de ¿Ganar o Servir?, nuevo reality de Canal 13 que ya ha contado con eliminados, polémicas, peleas e incluso recientemente una llamativa conversación entre Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

Este momento se dio cuando Oriana estaba refiriéndose a diversos amores que no prosperaron con el tiempo. Instancia en la que aseguró que varios hombres le han puesto el gorro.

«Sé que con los chicos yo no me fío porque a mí me han puesto los cuernos todos», señaló Oriana Marzoli.

Ante esto, Gala Caldirola le señaló: «Tú tienes una personalidad muy intensa, tirando para la negatividad y toxicidad».

Posteriormente, Oriana Marzoli se refirió al motivo por el que se enojó con su compañera en ¿Ganar o Servir?: «Yo me había enfadado contigo porque no me gustaba que le sacaras granitos a mi novio. No me gusta que mi amiga se siente en las piernas de mi novio».

Luego, Gala Caldirola reconoció que se acercó a Luis Mateucci con el objetivo de dañarla, debido a que estaba enojada con ella.

Finalmente, Oriana Marzoli reconoció: «Tengo que trabajar mis celos».

¿Oriana Marzoli y Gala Caldirola podrían ser amigas?

Cabe destacar que antes de esta inesperada conversación que se vivió en ¿Ganar o Servir?, Gala Caldirola ya se había referido a la posibilidad de tener una amistad con Oriana Marzoli en una entrevista de Canal 13.

«Sería increíble. A mí no me gusta tener enemigos», señaló la chiquilla.

En este sentido, mencionó que está dispuesta a resolver sus problemas: «Obviamente, tenemos cosas que disolver, tanto ella como yo, pero si puedo ser súper amiga de Aylén hoy en día, ¿por qué no podría ser una buena amiga con Oriana?», indicó Gala Caldirola.

Cabe destacar que el origen del problema de las actuales participantes de ¿Ganar o Servir? inició en el reality de Mega ¿Volverías con tu ex?