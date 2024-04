«Me saliste bastante tímida»: Gala Caldirola deja la patá tras contar la verdad de la icónica frase de Mauricio Isla

Este lunes se transmitió un nuevo episodio de «¿Ganar o Servir?». Instancia en la que Gala Caldirola hizo una impactante confesión con respecto a la icónica frase de Mauricio Isla «me saliste bastante tímida».

Mientras compartía con distintos integrantes del reality, la española sorprendió a todos tras dar a conocer que las palabras del futbolista chileno no eran para ella.

«Eso nunca fue para mí, se lo dijo a otra chica. Esta chica malintencionada quiso vender (las capturas de la conversación) para que la gente pensara que eran para ella cuando estaba conmigo, y así dejar mal a Mauro», reveló Gala Caldirola.

Además, explicó que prefirió que a gente pensara que las recordadas palabras de Mauricio Isla estaban destinadas para ella. «Eran de antes de estar conmigo, entonces como no le quise dar en el gusto, y me hice la tonta, dejé que todo el mundo pensara que era una frase para mí», señaló la española.

Participante de «¿Ganar o Servir»? confiesa que es virgen

Cabe destacar que durante esta misma conversación en que Gala Caldirola habló de la recordada frase de Mauricio Isla, José Ángel González, también conocido como «El Poeta del Relato» habló de su vida sexual.

«Nunca he tenido pareja, pero conocer gente es complejo. Tinder me salió una vez, y lo tuve como seis meses. Esto lo sabían sólo mi papá, mi mamá y como tres primos, pero para poder haberlo dicho acá es porque ya no es tema», señaló el participante de «¿Ganar o Servir?».

Ante esto, Blue Mary le dijo: «Eres especial, yo creo que eres demisexual igual que yo. Cuando llegue alguien lo vas a sentir, la otra persona también, y te vas a dar cuenta altiro, esas conexiones son casi sin hablar. Cuando tú salgas de acá vas a tener cantidad de mujeres».

Por otro lado, Mariela Sotomayor indicó: «Lo encuentro curioso, pero también súper respetable. Eso es lo importante».