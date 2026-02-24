El insólito robo que remece al Festival de Viña 2026: detienen hombre acusado de hurtar gaviota de oro y antorcha desde set de televisión

Una preocupante situación relacionada con el Festival de Viña del Mar se dio a conocer recientemente. Resulta que se confirmó el robo de dos galardones originales del prestigioso certamen: una gaviota de oro y una antorcha de plata.

Estos premios fueron robados desde el estudio de «Tu Día», matinal de Canal 13, que durante estos días se está llevando a cabo en el Club Árabe, al borde de la costa de la Ciudad Jardín.

Este recinto está ubicado en avenida La Marina, entre el Hotel Sheraton Miramar y el Hotel Cap Ducal, cerca del icónico Reloj de Flores.

De acuerdo a la información preliminar, desconocidos entraron al lugar durante la noche. De esta manera robaron los galardones y también alimentos del catering que había en el set del programa.

Esta situación ha provocado preocupación en la organización y en las autoridades. Esto se debe a que los premios tienen gran importancia a nivel simbólico y patrimonial.

Luego del robo, se activaron los protocolos correspondientes y las policías quedaron a cargo del caso.

Detienen a hombre acusado de robar gaviota y antorcha del Festival de Viña

Recientemente, se dio a conocer la detención de un hombre acusado de cometer este robo.

La Brigada Investigadora de Robos (Biro) Concón de la Policía de Investigaciones (PDI) pudo establecer la identidad del sujeto tras revisar las cámaras de seguridad del recinto.

Se trata de un chileno mayor de edad que cuenta con antecedentes penales. El individuo fue detenido en la zona de Estero Marga Marga y confesó el delito.

Vale señalar que la policía también hizo una revisión en una vivienda en el pasaje San Luis de Viña del Mar. En este sentido, se lograron incautar municiones de diferentes calibres, un cargador de pistola, más de un 1 kilo de cocaína base y dinero en efectivo, de acuerdo a lo informado por Meganoticias.

De todos modos, por el momento todavía no se encuentra ni la gaviota ni antorcha robada. En tanto, el hombre pasará a control de detención.

