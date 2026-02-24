Candidata a reina del Festival de Viña deja la grande tras prometer piscinazo sin bikini en caso de ganar: «Va a dar show»

Durante estos días, se ha estado llevando a cabo el Festival de Viña 2026 en la Quinta Vergara. En este sentido, en paralelo se lleva a cabo la elección del rey y reina de Viña.

De este modo, el proceso ya se encuentra en desarrollo y el voto popular se pudo ejercer hasta las 23:59 horas de ayer, lunes 23 de febrero. De este modo, la elección ahora queda en manos de la prensa.

En este sentido, durante el miércoles miércoles, los profesionales llevarán a cabo el sufragio final y durante esta misma jornada se desarrollará el conteo de votos.

Y una de las principales candidata a reina del Festival de Viña sorprendió tras asegurar que en caso de ganar sorprenderá con una osada performance.

Se trata ni más ni menos que de Ignacia Michelson, quien dijo que en caso de obtener la corona realizará el piscinazo sin bikini.



En conversación con FMDOS, la popular chica reality indicó que en caso de ganar dejará de lado el típico bikini.

«Va a ser obviamente sin bikini, obvio. Vamos a hacer una performance, un piscinazo espectacular, controversial, que va a dar show, así que muy bien», mencionó Ignacia Michelson.

Adempas, la exparticipante de Gran Hermano Chile también prometió una fiesta para los periodistas.

Vale señalar que Ignacia Michelson se encuentra compitiendo con otras importantes figuras por ser la reina del Festival de Viña. Entre ellas se encuentran NMIXX, Skarleth Labra, Karla Melo, Karen Doggenweiler, María Paz Arancibia y más.

