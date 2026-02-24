¡Último cómputo!: Estos son los 20 finalistas a reyes del Festival de Viña 2026

El Festival de Viña del Mar ha sido todo un éxito. A pesar de llevar sólo dos jornadas realizadas, el público ha halagado esta nueva edición que trae consigo diversos artistas, música en vivo, competencia folclórica y comedia para reírse junto al monstruo de la Quinta Vergara.

Otro espectáculo que siempre esperan los televidentes es la elección de los reyes y reinas del Festival de Viña, que todos los años va teniendo un nuevo sucesor. La última vez, le tocó a la ex Miss Chile Emilia Dides con el creador de Prensa Chilena, Camilo González.

Y ahora, se anunció el último cómputo de los candidatos para reina y rey del certamen.

Desde artistas, animadores, influencers y rostros de TV, ya está la lista oficial de los 20 finalistas que pasarán a la última etapa de la competencia para llevarse la corona. Los ganadores realizarán el famoso piscinazo el próximo jueves 26 de febrero.

Revisa la lista de los candidatos

El medio organizador La Hora reveló los nombres de los 20 candidatos más votados, quienes se someterán a una votación final por la prensa acreditada.

La elección de los ganadores se realizará este miércoles 25 de febrero entre las 10:00 y las 20:00 horas. Los resultados definitivos se anunciarán tras un conteo de votos a viva voz.

Finalistas a Reina de Viña:

María Paz Arancibia

Fátima Bosch

Karen Doggenweiler

Titi García-Huidobro

Alejandra Isaacs

Skarleth Labra

Camila Mainz

Karla Melo

Ignacia Michelson

NMIXX

Finalistas a Rey de Viña:

Mateo Bocelli

Karim Butte

Pablo Chill-E

Fernando Godoy

Juanes

Stefan Kramer

Emanuel Noir

Diego Pánico

Princeso

Pastor Rocha

La premiación se llevará a cabo el próximo jueves 26 de febrero, entre las 10:00 y las 13:00 horas, donde presenciaremos la entrega de la corona, el anillo y el tan esperado piscinazo.

