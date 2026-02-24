¿Nuevo animador?: La respuesta de popular rostro de Mega tras rumores de ser el sucesor de Rafael Araneda en Viña 2027

Un nuevo rumor ha estado circulando en la Quinta Vergara. Se trata de que un nuevo animador llegaría al Festival de Viña 2027, siendo el sucesor de Rafael Araneda.

La búsqueda del “heredero” de la conducción se ha vuelto tema de debate en los últimos días. Y el elegido, según los expertos, ya estaría confirmado.

Se trata de un periodista y rostro de Mega que ha cautivado a los televidentes con sus honestos comentarios y una personalidad vivaz.

¿Quién sería el nuevo animador?

Estamos hablando del periodista José Antonio Neme, actual conductor del matinal de Mega.

Nelson Beltrán, conocido como “el colombiano” fue quien disparó el rumor de que el canal ya habría elegido al sucesor de Rafael Araneda.

Sin embargo, a pesar de que su nombre suena en los pasillos del Festival, Neme descartó ser animador de Viña 2027 por múltiples razones.

Una de ellas, porque afirmó “no tener las herramientas técnicas para el desafío”.

Su respuesta fue honesta y lapidaria. “No soy el futuro animador del Festival de Viña. No tengo nada más que decir al respecto. Se ha construido una cosa muy extraña”, mencionó.

Para el periodista, conducir un evento de tal magnitud como lo es el Festival Internacional de la Canción requiere una preparación que, según sus propias palabras, hoy no posee. “Rafael Araneda lleva 10 años animando este festival, tiene una experiencia inalcanzable, así que no tengo mi mirada puesta ahí”, confesó.

Además, fue enfático en separar sus metas personales con la realidad de la industria, asegurando que el interés por ver al conductor como animador de Viña 2027 nace más desde sectores externos que desde sus propias aspiraciones.

“No está en mis planes, no es algo que me gustaría hacer, creo que tampoco tengo las herramientas para hacerlo, eso es lo que yo creo”, adelantó.

De igual manera, no cerró la puerta a futuros desafíos que el canal pueda proponerle, reconociendo que en la televisión los escenarios cambian y los rostros deben ser funcionales a sus señales.

“Ahora digo que no lo aceptaría, pero tampoco estoy en posición de rechazar proyectos. Estoy tratando de fabricar opinión porque no tengo nada en mi cabeza”, finalizó.

