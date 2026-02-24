¡Tremendo reconocimiento!: Jaime Proox es premiado en Tomé por haber ganado el Copihue de Oro

Jaime Proox, periodista y fundador de Vamo A Calmarno, recibió un reconocimiento en su ciudad natal tras haber ganado el premio a Mejor Programa Radial en el pasado Copihue de Oro 2025.

El programa, conocido como “HiperActiva, Vamo a Calmarno” en Radio Activa, compitió con La Mañana de la Corazón, Pongámonos Serios, Ciudadano ADN, entre otros. Sin embargo, la energía, humor y conexión con sus oyentes hizo coronarse como ganador.

Conducido por Jaime Proox y Roberto Rosinelli y con DJ Janyi en los controles el programa radial junta éxitos tras éxitos.

El reconocimiento a Proox

A pesar de su gran historial como animador, Jaime Proox nunca había animado en Tomé, ciudad donde creció. Justo en la “semana tomesina”, un show del estadio municipal, lo conectó en el momento indicado.

Durante la festividad, comentó que allá es típico que en las plazas “tira chaya, poner el antifaz y después ir al show del estadio municipal”. Todo fue una sorpresa, ya que no estaba estipulado que fuese a animar el espectáculo.

“Me tocó animar un ratito y presentar al Polimá. Fue muy especial el momento. Hace muchos años tenía ganas de animar en mi tierra y ahora se logró, así que genial”, reveló.

Es así como el alcalde de Tomé le entregó un reconocimiento al conductor por haber ganado el premio a Mejor Programa Radial, y por su trayectoria que le ha traído diferentes logros.

“No me lo esperaba y bacán. Buena onda el alcalde, buena onda la gente de la municipalidad, buena onda la producción, buena onda todos. Muchísimas gracias también por eso”, confesó.

El Copihue de Oro reconoce a lo mejor del espectáculo, la televisión, la radio, las redes sociales y más a través de votación popular. Importantes programas compiten por el premio y, el humor y cercanía de HiperActiva, Vamo a Calmarno, logró coronarse sin impedimentos.

