“Soberbio, tonto y torpe”: Vasco Moulian asegura fracaso del humorista Esteban Düch en Viña 2026

Uno de los espectáculos que siempre dará de qué hablar en el Festival de Viña del Mar son las presentaciones de los humoristas. El morbo de saber si la rutina hará reír o despertar al monstruo son unas de las dudas que más espera resolver el público de la Quinta Vergara.

Y es que hemos visto cómo algunos triunfan llevándose todos los premios, y cómo otros son comidos por el monstruo. Durante esta edición del 2026, varios pisarán por primera vez el escenario viñamarino, y uno de ellos, es el humorista Esteban Düch.

Comediante venezolano radicado hace 10 años en Chile, debutará en el Festival de Viña 2026 en esta tercera jornada.

Y sin tapujos, el ex director de Canal 13 y ex jurado de Fiebre de Baile, Vasco Moulian, lanzó los dardos hacia Düch para anticipar el fracaso que será la rutina de esta noche.

“Pueden buscar una rutina y no nos vamos a reír”

Durante el matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”, Moulian se refirió a Düch como alguien “soberbio” y que no se ganará al público de la Quinta. La razón, porque no tendría la preparación suficiente para enfrentarse al monstruo.

“Siempre lo he encontrado malo. Pueden buscar una rutina y no nos vamos a reír. Es soberbio, tonto, su estrategia es torpe. Te va a ir mal y te lo canto y mi argumento es que he visto las rutinas”, aseguró en medio del programa.

En esa misma línea, agregó de forma tajante que lo encuentra fome y que se divertirá si lo pifian esta noche.

Esteban Düch llega al Festival tras haber realizado una gira por el país. En la conferencia previo a su presentación mencionó que su rutina “va a ser afín a la gente que va a estar en la Quinta Vergara, y ojalá la que esté en su casa y nos va a ir bien”.

Adelantó su forma de llevar la rutina con chistes ácidos y la ventaja de ya conocer cómo es el público chileno.

Se presentará este martes 24 de febrero después del espectáculo de apertura con Jesse & Joy.

