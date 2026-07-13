¡Tras agotar preventa! Inicia venta general de entradas para el concierto de Kidd Voodoo en el Movistar Arena: revisa cómo comprar

Kidd Voodoo sigue cumpliendo hitos y en cerca de una hora agotó todo el stock de la preventa para su concierto en el Estadio Monumental.

Vale señalar que este es un importante paso para el artista, ya que se trata de su primer show en un estadio en Santiago. Además, será el concierto más grande de su carrera. De este modo, se ha generado gran expectación en sus fanáticos que quieren vivir esta experiencia, en la que el «Sátiro» hará un recorrido por sus grandes éxitos.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre.

Inicia la venta general del concierto de Kidd Voodoo en el Estadio Monumental

Luego del éxito en la preventa exclusiva para clientes Banco Estado, a las 12:00 horas de este lunes inició la venta general de entradas para el concierto.

De este modo, los fanáticos pueden adquirir las entradas a través del sistema Puntoticket. Vale señalar que el precio de las entradas se encuentra entre $23.000 y $74.750 (considerando el cargo por servicio), dependiendo de la ubicación. A continuación te dejamos los precios exactos:

Galería Caupolicán: $41.400

Galería Galvarino: $41.400

Cancha General: $49.450

Océano: $54.050

Cordillera: $54.050

Cancha VIP: $65.550

Rapa Nui: $74.750

Silla de ruedas / acompañante: $23.000

Es importante mencionar que este concierto de Kidd Voodoo llega después de dar otros importantes pasos para su carrera. Recordemos que hizo estadios en regiones, llenó teatros e incluso 12 Movistar Arena en un año. De este modo, el cantante chileno ha alcanzado gran reconocimiento a nivel nacional y mundial.

Y ahora se prepara para el que será el concierto más importante de su carrera. Instancia, en la que se reencontrará con su fiel fanaticada que podrá disfrutar una vez más de sus grandes éxitos.

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