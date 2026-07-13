Laura Prieto se sincera sobre su quiebre con Julio César Rodríguez y revela desconocida situación: «Nunca he contado…»

Recientemente, Laura Prieto recordó su quiebre con Julio César Rodríguez hace cerca de diez años. De este modo se sinceró sobre el complejo momento que atravesó tras la separación. Además, reveló un detalle que no había contado de manera pública.

Resulta que en diálogo con La Hora de Conversar, la modelo uruguaya se refirió a la relación de seis años que tuvo con periodista y animador.

«Fue la relación más larga, donde si bien no hubo matrimonio, él vivía con mi hija. Éramos una familia. Fue una de las pareja más importantes, de todas maneras», indicó Laura Prieto.

Sin embargo, reveló que la separación fue complicada. «Muy difícil esa terminada por la exposición que teníamos. De hecho, voy a contar un secreto que creo que nunca he contado, pero fue ya hace tanto tiempo», mencionó.

La revelación de Laura Prieto

La modelo dio a conocer que si bien ella tomó la decisión de ponerle fin a la relación, quedó muy afectada.

«Cuando nosotros terminamos, yo estaba tan afectada por el término, fui yo la que tomó la decisión y todo, pero yo me sentía tan mal porque estaba haciendo el duelo de una relación importante», señaló Laura Prieto.

En este sentido, aseguró que su estado emocional hizo que no anunciaran de manera inmediata el quiebre.

«No me sentía bien emocionalmente para hacerlo público. En ese minuto lo hablamos y dijimos: ‘Pucha, tratemos de ponerle paños fríos por ahora hasta que esté todo más ordenado'», aseguró.

De este modo, Laura Prieto indicó: «Pero, estuvimos mucho tiempo separados y la gente pensaba que estábamos juntos».

Además, en esta oportunidad, la modelo fue consultada por los motivos del quiebre. En este sentido, confesó que ya habían señales de desgaste.

«Uff, por cosas, desgaste, sobreexposición también. Yo después de Julio creo que nunca más volví a tener una pareja mediática», indicó la uruguaya.

Además, Laura Prieto señaló: «Claramente había problemas de pareja y la pareja estaba desgastada, maneras de pensar distintas».

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