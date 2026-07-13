Luto en Hollywood: muere icónico actor que brilló en Jurassic Park y reconocidas películas

Recientemente, se dio a conocer la muerte de Sam Neill, reconocido actor neozelandés. La familia dio a conocer a través de un comunicado que falleció en Sídney, Australia.

En el mismo comunicado dieron a conocer que el intérprete de 78 años estuvo acompañado de sus seres queridos. Además, que su partida fue «repentina e inesperada». Vale señalar que en 2023 le dio cáncer a la sangre. Sin embargo, la enfermedad se encontraba controlada.

En el mismo mensaje aprovechar de agradecer al personal médico del Hospital Privado St. Vincent de Sídney.

Muere Sam Neill a los 78 años

No caben dudas de que el intérprete dejó un gran legado con sus cinco décadas de trayectoria.

Sam Neill obtuvo gran reconocimiento a nivel mundial por su papel de Alan Grant en Jurassic Park (1993), icónico personaje de la franquicia.

Posteriormente, fue parte de icónicos proyectos como La caza del Octubre Rojo, El piano, Dead Calm y En la boca del miedo. Incluso fue parte de Peaky Blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell.

La noticia ha generado gran conmoción en el mundo del cine. De hecho, colegas, seguidores y otras figuras del espectáculo le han dedicado mensajes de despedidas. Uno de ellos fue el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien indicó que Sam Neill «se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos».

Además, la trayectoria del actor también incluye otros destacados títulos como Possession (1981), Dead Calm (1989); La caza del Octubre Rojo (1990); El piano (1993), ganadora de la Palma de Oro y tres premios Oscar; y En la boca del miedo (1994).

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