Figura del espectáculo sobre el fin de su matrimonio: «Las infidelidades fracturan todo lo que uno construyó. Te quiebran, te hacen sentir disminuida»

Angélica Castro se refirió con total sinceridad al complejo momento que vivió tras el término de su matrimonio con Cristián de la Fuente.

En una entrevista con la revista Atrévete Woman, la comunicadora habló de su proceso personal, recordó el impacto que tuvo la infidelidad del actor y reveló cómo es la relación que mantienen en la actualidad.

La confesión de Angélica Castro

Durante la conversación, la actriz aseguró que su prioridad fue recuperarse a nivel personal: “Lo primero que tengo que decir es que mi sanación fue por mí, no por lograr una relación cordial con él ni por nadie más”, comentó.

Más adelante, recordó la infidelidad que puso fin a su matrimonio en 2022, pese a que ambos intentaron darse una nueva oportunidad:

“Las infidelidades fracturan todo lo que uno construyó. Son duras porque te quiebran, te hacen sentir disminuida y terminan desmontando el hogar que has construido. Yo siempre he dicho que la familia es mi templo, por lo que obviamente fue un proceso muy largo y difícil”, expresó.

Finalmente, en medio de los antecedentes sobre una eventual demanda de divorcio culposo contra Cristián de la Fuente, Angélica Castro fue consultada por el tipo de relación que mantienen actualmente.

Al respecto, fue tajante, y señaló: “Cordial. Tampoco soy una persona que crea que uno tiene que ser amigo de su ex pareja. La verdad es que no me obligó a nada que no sienta”.

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