Bad Bunny enfrenta millonaria demanda de su expareja: Este sería el motivo

La disputa judicial entre Bad Bunny y su expareja, Carliz De La Cruz Hernández, sumó un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que una parte de la demanda presentada por la abogada podrá continuar su tramitación en la justicia.

La acción legal está relacionada con el uso de la frase “Bad Bunny, baby”, grabada por De La Cruz en 2015. Esto, cuando ambos mantenían una relación, y él comenzaba su carrera musical.

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda de su expareja

Acorde a la información de Radio ADN, y según la demanda, fue el propio artista quien le pidió registrar el audio, el que más tarde comenzó a utilizarse en canciones, conciertos y distintas piezas promocionales.

El documento también sostiene que, antes del estreno de su canción “Dos Mil 16”, representantes del cantante intentaron conseguir su autorización mediante una oferta de 2.000 dólares, propuesta que ella rechazó.

Pese a ello, la grabación habría seguido utilizándose, motivo por el que en 2023 presentó una demanda por 40 millones de dólares, acusando una vulneración de sus derechos de imagen y propiedad intelectual.

En un fallo de 50 páginas, el Tribunal Supremo determinó que existen elementos suficientes para analizar si la interpretación vocal de la frase puede estar protegida por la legislación sobre derechos morales de autor. Además de si es que existió consentimiento para su explotación comercial.

Eso sí, la resolución dejó fuera las reclamaciones vinculadas a la canción “Pa ti”, puesto que esas acciones fueron presentadas fuera del plazo legal.

Con esta decisión, el caso volverá al Tribunal de Primera Instancia, donde se revisará el fondo de la demanda. El fallo no establece responsabilidades ni representa una condena contra Bad Bunny, sino que únicamente permite que parte de las reclamaciones continúe su curso judicial.

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