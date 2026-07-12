«No soy el ogro que todas pintan, que sus propias historias e inseguridades reflejan en mí»: El desahogo de chico reality tras críticas en redes

Álvaro Ballero decidió responder a las críticas que ha recibido desde su participación en Volverías con tu ex? 2. A través de sus redes sociales, el ex chico reality publicó un extenso mensaje donde hizo una autocrítica, defendió su imagen y habló de su proceso personal.

Además, se refirió a su relación con su exesposa, con quién ingresó al encierro. También explicó que continúa en terapia y aseguró que su intención al ingresar al programa era recuperar a su familia.

El desahogo de chico reality tras críticas en redes

En su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero compartió tres fotografías acompañadas de una reflexión sobre los calificativos que ha recibido en las últimas semanas: “’Mirada de loco’, ‘energúmeno’, ‘narcisista’, ‘celópata’, etc. Hoy elegí estas tres imágenes, distintas miradas y emociones, ustedes deciden con cual quedarse, yo decido amor propio», escribió.

“Aunque cueste, han caricaturizado todo, hasta el límite. No soy el ogro que todas pintan, que sus propias historias e inseguridades reflejan en mí”, expresó.

Más adelante, el chico reality recordó su matrimonio con Ludmila Ksenofontova: “Los 17 años no fueron amarrados a un ancla, fueron años muy lindos como también duros. La vida en matrimonio es así, pero raya para la suma, fueron luminosos con cuatro hijos felices y fuertes”, afirmó.

Álvaro Ballero también reveló que continúa trabajando en sí mismo: “El mea culpa ya vendrá, claro que me equivoqué y estoy trabajando en ello, hoy sumé una terapeuta mujer que me ayuda mucho a tener el prisma desde esa mirada”, comentó.

“El primer psiquiatra especialista en TEA, dijo que lo más seguro es que no tenía ese diagnóstico. Ahora estoy con otra especialista que me hizo la evaluación, pronto sabré el resultado, pero al parecer, no lo tengo. Sí tengo déficit atencional, pero quién no lo tiene”, señaló.

Finalmente, aseguró que ingresó al reality con la intención de reconstruir su familia: “Yo sólo fui a buscar el amor y volver a retomar el proyecto más importante en mi vida que es la familia. Pero quizás ya es tarde y debo ser la mejor versión de papá y dejar a ella su espacio. Pero no, no soy un monstruo como me pintan”.

“No quiero justificarme, tampoco victimizarme, sólo quiero ser sincero como siempre y volver a reinventarme como lo he hecho muchas veces. Crecer y aprender de estos errores, ser la mejor versión de mí para mis hijos, ex mujer y todos los que vengan”, concluyó.

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