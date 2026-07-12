«Hasta qué punto la gente va a empezar a tratarme a mí de prostituta»: El potente descargo de figura del espectáculo

Antonella Ríos actualizó la demanda que presentó contra Sergio Rojas y respondió a las duras declaraciones que el periodista lanzó tras enterarse de la acción judicial. La actriz también le pidió que deje a su familia fuera del conflicto y acusó que se han instalado rumores falsos sobre ella.

Luego de anunciar la querella en contra de Sergio Rojas, Antonella Ríos volvió a referirse públicamente a la polémica y respondió a las declaraciones que el periodista emitió tras conocer la acción judicial.

Cabe recordar que el conductor reaccionó con dureza al enterarse de la demanda, asegurando: “Esta hue… me tiene las pelotas bien hinchadas, porque yo he sido bien decente con ella. Se lo voy a decir así y yo lo único que les voy a decir es que mañana no la quiero ver llorando”.

El potente descargo de Antonella Ríos

Un día después del conflicto, la actriz habló en Plan Perfecto sobre la querella. Ahí, cuestionó que Sergio Rojas involucrara a personas cercanas a ella: “Ayer insinuó algo de un familiar de mis hijos. Y no entendí muy bien pa’ dónde apuntaba esa bala, porque es como una bala de plata. En el fondo forma parte de algo que tiene que ver conmigo y con mi familia”, expresó.

Luego, le envió un mensaje directo al periodista: “Sergio, si tú tienes un problema, resolvámoslo juntos. Fui una trabajadora que quizás no dio el ancho, puede ser. Fui una persona que, de alguna manera, puede ser considerada traicionera, puede ser también. Yo me defendí porque tú fuiste el primero que traicionó el código”.

Además, le pidió que, si vuelve a hablar de ella, no involucre a su entorno familiar.

Antonella Ríos también cuestionó las críticas de los seguidores de Que te lo digo: “Son un grupo muy potente, pero más allá de eso, la cantidad de cosas que se dicen sin chequear… Se crea un perfil mío inventando cosas que no son así”, afirmó.

“Hasta qué punto la gente va a empezar a tratarme a mí de prostituta. En el fondo es algo que se insinuó ayer durante sus declaraciones. Yo puedo hacer lo que quiera, pero queda instalada una imagen y un discurso de odio”, concluyó la panelista.

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