La estremecedora confesión que impactó al mundo del espectáculo: «Perdí todo, me quitaron a mis hijos porque me metí en el consumo de drogas»

Carla Ballero se sinceró sobre uno de los momentos más oscuros de su vida. Esto, en conversación con Jorge Aldoney y Luna Marinetti, en el podcast «EntreNOS».

Cabe recordar que su pasado por las drogas ya había sido dado a conocer públicamente, e incluso, su hermano Álvaro lo había comentado recientemente en «¿Volverías con tu Ex? 2«. Ahora, fue la propia opinóloga quién decidió abrirse al respecto.

La estremecedora confesión de Carla Ballero

De entrada, Carla Ballero reveló su opinión actual sobre las drogas: «Después de todo lo que viví soy super anti drogas, anti probar cosas, porque yo era de probar, yo probaba todo. ¿Y qué pasa cuando pruebas todo? A veces te engancha. Uno no sabe que eres adicto, es una lotería, y en esa lotería puedes perder tu vida».

«Yo perdí todo, me quitaron a mis hijos porque me metí en un consumo problemático como seis meses. Mis papás cacharon, mi familia cachó, me agarraron y me internaron«, reveló la actriz.

En esa misma línea, Carla Ballero aseguró: «Yo consumía todo el día, y era un consumo problemático porque no puedes dejarlo, que era la droga dura, la típica. Yo no la usé hasta que tenía 42 años, la conocía y para mí era el diablo, lo más asqueroso porque cuando consumes te transformas en otra persona y te lleva a hacer cuestiones que tú en la vida harías».

«Y eso lo haces porque estás tapando dolores… no quieres vivir. Yo no quería despertarme y gracias a Dios yo salí de ahí. Yo les digo a mis hijos y ellos tienen plena conciencia de que esa elección es una muy mala elección», cerró al respecto.

Leer también: Revelan detalles del reencuentro entre Karol Lucero y Faloon en Volverías con tu ex? 2: «Fue tenso, muy muy tenso. Ella estaba enojadísima»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google