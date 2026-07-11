Naya Fácil presentó en vivo a su nuevo amor y él la sorprendió con inesperada propuesta: «Estoy en shock (…) Obvio que sí»

Naya Fácil sorprendió este viernes al aparecer como invitada en Primer Plano, pero no sola, sino con su enamorado. Hablamos de Aarón Collao, a quien la influencer mostró hace un tiempo en sus redes, y se le vio bastante enamorada.

Ahora, compartieron algunos detalles sobre su relación, y cómo se proyectan en el futuro. Ahí fue el momento en el que él sorprendió a la creadora de contenido con una romántica e inesperada propuesta en vivo.

Naya Fácil presentó en vivo a su nuevo amor y él la sorprendió con inesperada propuesta

De entrada, Aarón Collao se levantó de su asiento, y explicó: «Me quiero tomar una licencia, permiso. Quiero pedirles disculpas por esta intervención, pero contarles que con Naya voy con todo».

«Me proyecto mucho con ella. Me contaron que a ella nunca le habían pedido pololeo y siento que eso es muy feo«, señaló mientras tomó un ramo de flores.

Luego, se puso de rodillas y le dijo a Naya Fácil: «Así que me la quiero jugar con todo y sin miedo al rechazo. Naya, te quiero preguntar si quieres pololear conmigo. Estoy feliz y ojalá que la proyección nos lleve a buen camino».

La creadora de contenido, notablemente emocionada, señaló: «Estoy en shock, no sé qué decir. Es que tengo 28 años y es primera vez que pololeo en mi vida. Obvio que sí, de verdad que estoy muy feliz contigo».

«Quiero agradecerte por aceptar por quien soy. Sé que te llegan mensajes por cómo fui en mi pasado y sé que del momento uno eso a ti no te importó. Te quiero agradecer eso… no sé qué decir, no sé cómo actuar», agregó Naya Fácil.

Por último, Aarón Collao cerró: «Han sido semanas positivas por conocerla, pero semanas en donde he tenido harto hostigamiento. Pero no me la va a ganar, voy con todo. Soy más hechos que palabras, me gusta demostrar las cosas con acciones«.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google