Naya Fácil comparte la primera foto junto a quien sería su nueva pareja: sorpresa en las redes

La semana pasada, la influencer Naya Fácil sorprendió revelar en sus redes sociales que está iniciando un nuevo romance.

De este modo, la creadora de contenido había dado mucho que hablar. Sin embargo, hasta el momento había optado por no ventilar mucho su relación en redes sociales.

De hecho, recién este domingo se mostró por primera vez de manera pública con quien sería su nueva pareja.

El nuevo romance de Naya Fácil

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un registro, en el que se encuentra en la nieve junto a Aarón, quien la tiene en brazos.

Vale señalar que Naya Fácil había dado a conocer en sus redes sociales que se encontraba en un viaje en Chillán junto a algunos amigos. Y que dentro de ellos también se encontraba su actual pareja.

Por otro lado, cabe destacar que a través de sus redes sociales, la influencer ya había entregado algunas pistas de cómo vive su romance. Sin embargo, no había mostrado el rostro de su nueva conquista.

Naya Fácil ya había dicho que se sintió bien en sus primeras salidas. Incluso destacó algunas acciones del galán.

«Me llevó flores, me abre la puerta y es un caballero», señaló en sus redes. De este modo, ha dado a entender que está cómoda y que la han tratado bien.

Además, Naya Fácil había revelado que le genera nervios volver a salir con alguien. Sin embargo, aseguró estar dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor.

Sin embargo, la creadora de contenidos no ha entregado mayor información con respecto a esta nueva relación amorosa que está viviendo.

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