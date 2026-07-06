Fran Maira alza la voz tras ser negada por popular chico reality: «Si se da la oportunidad de enfrentarlo, lo haré de frente»

Recientemente, Austin Palao dio mucho que hablar tras lanzar unas polémicas declaraciones en su ingreso al reality de Mega «¿Volverías con tu Ex? 2». Espacio al que llegó junto a Flavia Laos.

Resulta que tras reencontrarse con su ex, esta le consultó sobre su relación con Fran Maira, a quien conoció en «Tierra Brava», donde formaron un vínculo amoroso. «¿Tuviste una relación con Fran Maira?», le preguntó.

Frente a esto, el influencer y chico reality peruano aseguró que nunca tuvieron una relación formal. «Solo la conocí, nada más. Nunca llegamos a formalizar una relación», aseguró. Además, expresó: «Nunca le dije formalmente ‘¿quieres estar conmigo».

Posteriormente, remató: «Hay que filtrar muy bien a las parejas».

La respuesta de Fran Maira tras palabras de Austin Palao

Los dichos del chico reality dieron mucho que hablar. Frente a esto, desde el portal Infama se pusieron en contacto con Fran Maira, quien se refirió al tema.

En este sentido, la cantante y rostro de televisión desmintió la versión de su ex e incluso le mandó un recado.

«De mis ex nunca hablo. Lo único que puedo decir es que, si se da la oportunidad de enfrentarlo, lo haré de frente», aseguró Fran Maira.

Además, expresó: «Sí, estuvimos juntos por más de nueve meses y fui yo quien terminó con él. Y me pasó lo mismo que a Flavia».

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