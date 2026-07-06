«Yo soy de los heterosexuales lejos el más gay»: Figura de TV hace inesperada revelación frente a su esposa

Hace algunos días, Diana Bolocco y Cristián Sánchez protagonizaron un curioso momento en su espacio «Hasta que el Podcast nos separe». Instancia, en la que el periodista sorprendió con sus revelaciones.

Resulta que poco después de que finalizara el mes del orgullo, la pareja se aventuró a hablar al respecto. «Se nos acabó junio y también se nos acabó el Mes del Orgullo, Diana», partió señalando el comunicador.

Frente a esto, Bolocco indicó: «Me siento muy poco orgullosa de ti y de mí; durante todo el mes no hablamos de eso. Pero nunca es tarde, hablemos ahora».

Y posteriormente, la animadora de Chilevisión, le indicó a su pareja: «Tú te identificas como heterosexual, supongo»

Frente a esto, Cristián Sánchez respondió afirmativamente. Sin embargo, hizo una inesperada revelación.

La confesión de Cristián Sánchez

El periodista le respondió a su esposa: «Sí, pero te digo una cosa. Yo soy de los heterosexuales lejos el más gay. Yo como que pegué en el palo. Iba ‘para allá’ si o sí».

Ante esto, Diana Bolocco mencionó: «Sí, es verdad».

En este contexto, Cristián Sánchez mencionó: «Me gusta todo, pero me gustan demasiado las mujeres».

Frente a esto, la comunicadora le consultó: «¿Te gustan mucho las mujeres?»

«Mucho una mujer, me gusta mucho una mujer», le contestó Cristián Sánchez para arreglarlo. «Qué bueno que aclaraste, po’ hue…», le dijo bromeando Diana Bolocco.

Además, el periodista indicó: «Pero todo el resto me encanta. Yo en los ochenta luchando usando color rosado, me vestía con mucho color rosado. Imagínate en los ochenta, me miraban horrible, mis papás preocupados».

Vale señalar que en esta instancia, la comunicadora también señaló que a ella le gustan mucho los hombres gays.

Por otro lado, cabe destacar que Cristián Sánchez y Diana Bolocco están casados desde el 2013.

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