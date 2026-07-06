Polémico exparticipante de «¿Volverías con tu ex 2?» pide disculpas públicas por su actitud en el reality: «Qué manera de hablar we…»

Recientemente, el abogado Claudio Rojas, quien fue uno de los participantes más polémicos del reality de Mega, «¿Volverías con tu ex 2?», sorprendió en sus redes tras referirse a su participación en el espacio.

En este sentido, el profesional hizo una autocrítica y se refirió a algunas declaraciones que hizo en el programa de telerrealidad.

Vale señalar que Claudio Rojas dio mucho que hablar durante su participación en el reality. Por ejemplo, tuvo diversos encontrones con Luis Mateucci. Además, hizo declaraciones que fueron bastante cuestionadas, por las cuales incluso lo tildaron de machista.

Además, tras abandonar el espacio compartió unos duros descargos contra Mega. Sin embargo, ahora cambió el tono e hizo una autocrítica sobre su participación. Incluso, pidió disculpas a Hurubachi Pardo, la ex con la que entró al encierro.

El mensaje compartido por Claudio Rojas

En una historia en su cuenta de Instagram, el abogado indicó: «Qué manera de hablar webadas… ese es mi análisis después de escucharme en el reality. No lo había visto».

En este sentido, pidió disculpas por su comportamiento y le dedicó unas palabras a su expareja. «Públicamente pido disculpas, especialmente a Huru. Abrazo a todos! Gracias por el aguante», finalizó Claudio Rojas.

Es importante señalar que el abogado renunció al reality de Mega. Esto después de unos polémicos comentarios que realizó en una actividad. Instancia, en la cual dijo que no le presentaría a la participante Bárbara Córdova a su familia. Esto debido a que es una mujer muy «empoderada».

Esto generó una intensa discusión con su ex Hurubachi Pardo, quien no escondió su descontento por sus palabras. Además, esta misma situación desencadenó una tensa discusión entre Claudio Rojas y Luis Mateucci.

También te podría interesar leer: «¿De qué se trata la vida?»: Alexis Sánchez revolucionó las redes con emotiva publicación y profundo mensaje

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google