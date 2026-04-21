Karol G en Chile 2027: confirman la fecha del inicio de la venta de entradas para el concierto en el Estadio Nacional

¡Atención bichotas! Durante la jornada de este martes, Karol G anunció su regreso a Chile y recientemente, la productora Bizarro entregó información sobre la venta de entradas.

En concreto, la artista colombiana se presentará el 28 de enero del 2027 en el Estadio Nacional, en el marco de su gira «Tropitour» y los tickets estarán disponibles durante la próxima semana.

Cómo comprar entradas para el concierto de Karol G en Chile

A través de su cuenta de Instagram, la productora Bizarro dio a conocer que las entradas se podrán adquirir a través de PuntoTicket.

El miércoles 29 de abril, a las 09:00 horas empezará la preventa exclusiva para clientes Falabella que paguen con sus tarjetas Mastercard.

Por otro lado, la venta general para el concierto de Karol G en Chile está programada para el jueves 30 de abril, a las 09:30 horas o una vez que finalice el stock destinado a la preventa.

Vale señalar que todavía no se informa los precios que tendrán los tickets. Además, se recomienda a los fans que estén pendientes, ya que se espera una alta demanda. Recordemos que en su anterior visita a Chile en abril del 2024 agotó tres fechas en el Estadio Nacional.

De este modo, existe gran expectación por el concierto que Karol G anunció en Chile, el que se da en el marco de su gira «Tropitour», la que está enfocada en su más reciente álbum titulado «Tropicoqueta», el que se estrenó en 2025 y es un homenaje a Latinoamérica y cuenta con una gran fusión de sonidos, desde el vallenato, la salsa y el reggaetón.

Por otro lado, en el marco de este nuevo tour, la querida cantante colombiana recorrerá otros países como Argentina, Perú, Ecuador y más.

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