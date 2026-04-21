Luis Jara impacta en redes tras revelar que se sometió a tratamiento estético y mostrar detalles del proceso: «Te ves regio…»

Recientemente, Luis Jara generó gran sorpresa en sus seguidores tras compartir un curioso registro en sus redes sociales.

Resulta que mediante su cuenta de Instagram, el popular animador y cantante dio a conocer que se realizó un procedimiento estético. Además, entregó detalles de cómo fue esta experiencia.

Luis Jara revela que se sometió a tratamiento estético

A través del video compartido por el artista nacional dio a conocer se realizó un injerto de cabello. Específicamente en la parte baja de su cráneo.

En este sentido, Luis Jara tuvo palabras de agradecimiento para los especialistas que llevaron a cabo el tratamiento. «Muchas gracias por la atención. Ahora un implante capilar está cada día más cerca de ti», expresó.

Además, hizo una invitación a sus seguidores. «Sigan esta cuenta y vive esta experiencia», indicó en la publicación.

Vale señalar que Luis Jara aseguró que este trabajo generalmente se lleva a cabo en el extranjero y no en Chile. Sin embargo, ahora pudo encontrar un lugar seguro en el país.

Por otro lado, mencionó que si bien en un inicio tuvo temor, aseguró que el tratamiento fue simple y sin complicaciones «No pudo ser más amigable», aseguró.

Además, una vez terminado el procedimiento, Luis Jara señaló que «me porté bien, soy buen paciente».

Vale señalar que el video compartido por el cantante no pasó desapercibido y se llenó de reacciones en redes sociales. De hecho, suma más de mil comentarios y sobre cien «me gusta».

«Quedará más hermosoooooo»; «Que bien me alegra te atrevas, te verás súper bien»; «Uuuh lo necesito!!»; «Muy buen dato»; «Te ves regio, los hombres en general se ven super bien con canas,pero pelados no les queda …bendiciones»; «Yo te quiero así no más», fueron algunos de los mensajes que recibió Luis Jara tras entregar detalles del tratamiento al que se sometió.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google