«Hemos atravesado el dolor de perder a nuestro bebé. Es un duelo real, que duele en silencio (…) Necesitamos paz, respeto y empatía»

Recientemente, se dio a conocer una lamentable noticia que golpea a una popular figura del espectáculo.

Resulta que Javiera, pareja del exchico reality, Dash dio a conocer que perdieron al hijo que estaban esperando.

La triste noticia que golpea a Dash

Esta lamentable noticia la entregó la joven, luego de ser consultada en su cuenta de Instagram sobre cuántas semanas de embarazo tenía.

Frente a esto, la pareja de Dash indicó: «Gracias de corazón a quienes sí saludan con respeto antes de preguntar. Solo hoy hablaré de esto, no todo lo que vivo lo voy a compartir».

«Como familia, desde hace unos meses hemos atravesado el dolor de perder a nuestro bebé. Es un duelo real, que duele en silencio. Y yo, tanto como mi familia, solo necesitamos paz, respeto y empatía», añadió Javiera.

Además, expresó: «Tengo fe en Dios y en que algún día volverá a llegar nuestra bendición, pero será algo que cuidaremos en lo más íntimo, porque así como existe gente con buenos deseos, también hay quienes no los tienen. Gracias por acompañar desde el amor y entender».

Es importante mencionar que fue en diciembre del año pasado cuando Dash había dado a conocer que se convertiría en padre. «El mejor regalo de la vida. Hoy entendí que la felicidad real es estar con la mujer que amo y formar una familia. Gracias, Dios, por tanto. Voy a ser papá, te amo para siempre, mi vida», expresó en dicha oportunidad el exchico reality.

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