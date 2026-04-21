Conmoción por muerte de recordado actor de El Chavo del 8: enfrentaba delicado estado de salud

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la televisión. Resulta que se confirmó la muerte de un recordad actor de El Chavo del 8.

El intérprete partió durante la jornada de este lunes a sus 85 años, lo que ha generado gran conmoción en los fanáticos de la histórica serie.

El actor en cuestión es Ricardo de Pascual, quien hacía el papel del empresario Señor Calvillo, quien en uno de los episodios estuvo cerca de comprar La Vecindad. Además, en otra oportunidad también interpretó a un ladrón.

Conmoción por muerte de Ricardo de Pascual

Esta triste noticia fue confirmada por parte de la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) mediante redes sociales.

«La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.», escribió la entidad en una publicación en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, el anuncio generó gran conmoción. «Que en paz descanse»; «QEPD Gran Maestro y Actor»; «QEPD señor Calvillo», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Vale señalar que en el comunicado de ANDA no se confirmó la causa de la muerte del recordado actor del Chavo del 8. Sin embargo, es sabido que hace años estaba complicado de salud.

En octubre de 2025, Ricardo de Pascual dio a conocer que padecía EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De hecho, en aquella oportunidad estaba usando un tanque de oxígeno.

«Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias», mencionó aquella vez.

Asimismo, en aquella ocasión el actor que fue parte de El Chavo del 8 y otras producciones como El Chapulín Colorado, mencionó que también tenía complicaciones en la columna vertebral, corazón y riñones. Sin embargo, todavía no pensaba en retirarse de la actuación.

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