«Nosotros no vamos a entender»: Latife Soto impacta con predicción de «zombies» en Chile
En conversación con José Antonio Neme, Latife Soto advirtió de una impensada situación, que según ella podría ocurrir próximamente.
Latife Soto, en una reciente transmisión vivo en redes sociales con José Antonio Neme, sorprendió con una inesperada y curiosa predicción.
Resulta que durante el domingo recién pasado, la reconocida tarotista nacional se refirió a una posible llegada de «zombies». Sin embargo, aseguró que no serían muertos vivientes como los que se acostumbran a ver en las películas.
La inesperada predicción de Latife Soto
«Está todo raro. Se tienen que empezar a preparar», señaló la guía espiritual en conversación con Neme.
Además, Latife Soto expresó: «Yo les avisé. El 21 de abril viene otra llamarada solar y hay muchas personas que van a despertar en su intuición. No los NPC; los sin alma ni se lo imaginen. La gente que tiene alma va a despertar».
«Cualquiera de ustedes que no cree en nada, va a tener su despertar con la llamarada. ¿Qué va a despertar? Para que entiendan bien: la conciencia, un despertar de conciencia», añadió. Y José Antonio Neme valoró el «cambio de estado».
Latife Soto mencionó que quienes «no tienen alma» se van a comunicar de manera poco entendible. «Yo estoy impactada. Este sábado conversé con una persona y me dijo: ‘Yo sentí que viene gente que va a parecer zombie’. No como en las películas», indicó.
Además, en esta transmisión de día domingo señaló: «Nosotros no vamos a entender el comportamiento de mucha gente (…) van a involucionar. Va a haber una distancia, José».
«Si la semana que pasó fue rara, en esta vamos a empezar a notar que la gente actúa de manera irracional», añadió Latife Soto, quien posteriormente empezó a hablar de otros temas, como el gobierno de José Antonio Kast.
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