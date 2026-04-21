«Nosotros no vamos a entender»: Latife Soto impacta con predicción de «zombies» en Chile

Latife Soto, en una reciente transmisión vivo en redes sociales con José Antonio Neme, sorprendió con una inesperada y curiosa predicción.

Resulta que durante el domingo recién pasado, la reconocida tarotista nacional se refirió a una posible llegada de «zombies». Sin embargo, aseguró que no serían muertos vivientes como los que se acostumbran a ver en las películas.

La inesperada predicción de Latife Soto

«Está todo raro. Se tienen que empezar a preparar», señaló la guía espiritual en conversación con Neme.

Además, Latife Soto expresó: «Yo les avisé. El 21 de abril viene otra llamarada solar y hay muchas personas que van a despertar en su intuición. No los NPC; los sin alma ni se lo imaginen. La gente que tiene alma va a despertar».

«Cualquiera de ustedes que no cree en nada, va a tener su despertar con la llamarada. ¿Qué va a despertar? Para que entiendan bien: la conciencia, un despertar de conciencia», añadió. Y José Antonio Neme valoró el «cambio de estado».

Latife Soto mencionó que quienes «no tienen alma» se van a comunicar de manera poco entendible. «Yo estoy impactada. Este sábado conversé con una persona y me dijo: ‘Yo sentí que viene gente que va a parecer zombie’. No como en las películas», indicó.

Además, en esta transmisión de día domingo señaló: «Nosotros no vamos a entender el comportamiento de mucha gente (…) van a involucionar. Va a haber una distancia, José».

«Si la semana que pasó fue rara, en esta vamos a empezar a notar que la gente actúa de manera irracional», añadió Latife Soto, quien posteriormente empezó a hablar de otros temas, como el gobierno de José Antonio Kast.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «No tiene la experiencia»: Latife Soto enciende las alarmas con nueva predicción sobre cambio en el gobierno del presidente Kast

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google