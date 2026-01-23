Adulto mayor funado por familiar por ser «falso damnificado» rompe el silencio y cuenta su versión: «Miren como quedé»

Recientemente, a través de rede sociales se viralizó un video, en el cual una mujer acusó a un adulto mayor de estar pidiendo aportes sin haber sido damnificado por los incendios en Concepción.

El registro correponde al sector de Las Pataguas. En esta instancia la joven le indicó a un grupo de personas que estaban ayudando, que los vecinos que estaban recibiendo los aportes no habrían sido afectados por esta catástrofe.

«¿Oye, no les da vergüenza, hueón, andar pidiendo cosas? No se las ha quemado nada», les dijo.

En este sentido, una de las cosas que más llamó la atención fue que le dijo a un adulto mayor: «Yo soy de acá, soy acá del Puente 3, soy tu familiar».

«No le den nada a estos hueones. ¡Te estás aprovechando de la gente! ¡Yo vivo al lado!», añadió.

La versión de adulto mayor funado de ser «falso damnificado»

Recientemente, en conversación con Mega, el adulto mayor que fue increpado entregó su versión. De este modo, indicó que estaba pidiendo agua.

«Yo en ese momento estaba pidiendo un poco de agua y mi sobrina viene bajando de Las Pataguas hacia el camino», señaló haciendo referencia a la mujer que la grabó.

«Nosotros tuvimos que apagar la casa del tío que se estaba quemando. Miren como quedé, había un foco de incendio y tuvimos que apagarlo nosotros», agregó el adulto mayor.

