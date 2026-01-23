La Ciudad Nunca Duerme: Young Cister deleitó al Movistar Arena con un show 360° y una historia que no dejó a nadie indiferente

En la noche de este jueves, Young Cister llevó a cabo su esperado concierto en el Movistar Arena, en el que presentó su más reciente trabajado discográfico titulado «La Ciudad Nunca Duerme» y también interpretó varios de sus grandes éxitos.

En esta instancia, el Chulito deleitó a su fanáticada con un innovador formato en 360°, tres escenarios, un equipo de bailarinas, coreografías y una historia.

Los tres puntos en los que Young Cister estuvo transitando durante el concierto fueron la Bencinera Xulo, el Supermercado Xulo y unos vehículos.

Young Cister cautivó a sus fanáticos con un inovador concierto e historia

El show contó con seis actos, los que consisitieron en una noche loca de fiesta. Todo comenzó a eso de las 23:11 horas, cuando el «carrete» estaba partiendo, y el cantante adelanta un poco lo que vendría. Además, desde un inicio manifestó su interés por Amanda. El primer tema que sonó fue «Dolce», luego siguieron otros como «Xulita», «Xulo» y más

Posteriormente, en los siguientes actos Young Cister se fue acercando cada más a la chica y protagonizaron coquetos momentos.

Vale señalar que el Joven Cisternas no estuvo solo. Durante el tercer acto sorprendió con grandes invitados. Hablamos de FaceBrooklyn, Bryartz y Polimá Westcoast.

Durante el cuarto acto todo se desvirtuó, Young Cister llamó a un contacto para pedirle unos «gramos». Acá se pudo ver a los bailarines simulando como que estaban bajo los efectos de algunas sustancias. Además, el cantante estuvo con otra chica, lo que no fue del agrado de Amanda.

En el siguiente acto , comenzó con el artista pidiéndole perdón a Amanda. Cabe destacar que poco después la energía volvió a subir con la aparición de otro invitado, el brasileño CJota, con quien cantó «Misteriosa».

Sin embargo, esto no fue todo. También se vivió un tremendo momento, luego de que sumará al show Kidd Voodoo. De este modo, deleitaron a los fanáticos con «Hasta la Luna».

En el último acto eran pasado las 07:00 horas y ya toda la fiesta había terminado, sonaron temas como «Algo de ti» y se podía ver a trabajadores de la bencinera barriendo el suelo y a Amanda en un mal estado.

