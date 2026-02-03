Ricardo Arjona confirma décimo concierto en Chile en 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

Recientemente, el destacado cantante Ricardo Arjona confirmó un nuevo concierto en Chile en el marco de su gira «Lo Que El Seco No Dijo». De este modo, sigue reafirmando el gran vínculo que tiene en el país.

El regreso del artista guatemalteco a suelo nacional ha generado gran euforia en su fanaticada. Esto se ha visto reflejado en el éxito de ventas que hubo en las nueve primeras fechas en el Movistar Arena que había anunciado el intérprete de «Historia de Taxi».

Y ahora, quienes no alcanzaron a adquirir su entrada tienen una nueva oportunidad. Ricardo Arjona confirmó la décima fecha, la que está programada 20 de junio en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

De esta manera, el destacado cantante se presentará los días 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20 de junio en el Movistar Arena.

¿Cómo comprar entradas para el décimo concierto de Ricardo Arjona en Chile?

Este miércoles 4 de febrero, a las 11:00 horas iniciará la venta exclusiva «día especial Caja Los Andes».

Por otro lado, la venta general para el décimo concierto de Ricardo Arjona empezará después de que termine dicha preventa. Ambas modalidades serán a través de Puntoticket.

Vale señalar que Fénix, productora a cargo del evento dio a conocer que entre quienes compren sus entradas para el show del 20 de junio, se van a sortear 4 experiencias, en la que los asistentes tendrán la oportunidad de tener un recorrido exclusivo por camerinos, escenario, backstage. Incluso la posibilidad de participar en la prueba de sonido.

Es importante recordar que la última vez que Ricardo Arjona se presentó en nuestro país fue en 2023. En dicha oportunidad el querido artista tuvo dos presentaciones en el Estadio Bicentenario de la Florida en el marco de su tour «Blanco y Negro».

