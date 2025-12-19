Confirman llegada de nuevo canal chileno: conoce cuándo inician las transmisiones y de qué tratará

Chilevisión está pronto a lanzar un nuevo canal, que destacará por su contenido nostálgico.

Resulta que desde enero del próximo año, se lanzará CHV de Culto, canal retro que va a llegar televisión por cable.

Esta iniciativa está enfocada a la memoria de los televidentes. De este modo, tendrá recordados espacios y ficciones del recuerdo.

De este modo, este nuevo canal tendrá una línea similar a 13REC, el que hace poco se llamaba REC TV.

La nueva propuesta de Chilevisión

Dentro del contenido que estarán en este nuevo canal, se encuentran recordados programas como el Teatro en Chilevisión, el que se emitió desde el 2003 hasta el 2024 y era protagonizado por Pato Torres.

A esto se le suman icónicas teleseries como Vivir con 10 (2007) y Mujeres de lujo (2010). Además, se emitirá El Club de la Comedia e Infieles, según informó ADN.

«Estos programas conectan con recuerdos y emociones, pero también con temática que siguen siendo actuales y universales», indicó Rodrigo Alvarado, director de Distribución y Nuevos Negocios de Chilevisión, en diálogo con El Mercurio.

«Más que mirar al pasado, vemos un interés por reencontrarse con contenidos relevantes, cercanos y con un lenguaje reconocible», agregó. Además, señaló que la programación estará enfocada principalmente en contenidos que se emitieron en el transcurso de las dos últimas décadas.

En un principio, este nuevo proyecto de Chilevisión se podrá ver a través del canal 71 de Entel. Sin embargo, desde el canal no descartan llegar a más operadores.

Además, el estreno de CHV de culto va a coincidir con la salida de Paramount Network, el que no se transmitirá más en Hispanoamérica.

