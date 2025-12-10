Pailita se suma al Surfestival de Pichilemu 2026: revisa cómo comprar entradas

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el esperado Surfestival. Evento que tiene dos fechas, una 31 de enero en La Serena / Coquimbo y la otra el 14 de febrero en Pichilemu.

Y recientemente se confirmó que el popular cantante urbano Pailita será parte del evento que se realizará en la «capital del surf», donde llegará con sus grandes éxitos como «Ultra Solo», «Me arrepentí», «Va y Viene» y muchos más, con los que ha forjado una carrera musical sólida que lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios del país y también del extranjero.

Es importante mencionar que las entradas para las dos fechas de Surfestival se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

Revisa el line-up de Surfestival

En la fecha en Coquimbo/La Serena dirá presente The Wailers, popular grupo jamaicano de reggae que está celebrando los 40 años del exitoso álbum «Legend». En este sentido, Surfestival es una oportunidad única para disfrutar de clásicos que la agrupación interpretó con Bob Marley.

Además, también estará la banda canadiense de reggae-pop Magic!, Los Tetas, Katteyes, Drefquila Akriila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

En tanto, en el Surfestival Pichilemú dirán presente Cultura Profética, los legendarios Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Katteyes, Harry Nach, Akriila, Quique Neira, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A (Rapa Nui), Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina.

Es importante señalar que este evento veraniego surgió en 2006, luego de que un grupo de amigos quiso mostrar la cultura del surf, comunidad local y sustentabilidad a través exposiciones de fotos, microdocumentales y charlas en el Centro Cultural Parque Ross.

El principal objetivo del Surfestival es uni la música, el arte y la cultura del surf en un evento. Actualmente, es, destacado festival que reúne a grandes artistas y que promueve el cuidado medioambiental.

