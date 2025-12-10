Anita Alvarado revela por quién votará en la segunda vuelta y se llena de críticas: «Qué desilusión»

Este domingo se vivirá una jornada clave para el país: se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones. Instancia en la que se elegirá al nuevo o nueva presidenta.

De este modo, existe mucha tensión en redes sociales, donde constantemente se comparten opiniones y se desarrollan debates entre los adherentes de cada candidato.

Y recientemente se viralizó que Anita Alvarado reveló su preferido para llegar a La Moneda entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Anita Alvarado reveló por quien votará en la segunda vuelta presidencial

En la gala del Copihue de Oro, la ex Geisha conversó con los medios y dio a conocer que en la segunda vuelta presidencial votará por José Antonio Kast.

En este sentido, con respecto a los motivos de su decisión, Anita Alvarado expresó: «No era ni de allá ni para acá, no me importaba la política, pero sabes por qué sí voy a votar por Kast otra vez, porque ahora a los niños no le quitan el celular nada más, ahora les dan una puñalada junto con eso».

Además, expresó: «Entonces, por la seguridad de mis hijos, como clase media, no recibo ningún beneficio y tampoco me interesa».

Vale señalar que las palabras de Anita Alvarado no tardaron en viralizarse y generaron múltiples reacciones en redes sociales. En este sentido, muchos la criticaron, mientras que otros la apoyaron.

«Me caías bien Anita, pero me defraudaste»; «Que seguridad le dará kast? Alguien que me expliqueeeeeeee»; «y tu crees que kast hará algo…Porfavorrrrr Ana»; «que desilusión Anita. Reacciona porfa… tu eres del pueblo»; «primera vez que estoy de Acuerdo con Anita»: «Comparto la opción de Anita Alvarado», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el video en TikTok.

