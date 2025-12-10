10 Dic, 2025. 10:59 hrs

Popular figura se despide de TVN con sentido mensaje: «Era inevitable»

Se trata de una querida figura que permaneció por siete años en TVN y acompañó las tardes de múltiples televidentes.

A mediados de octubre se confirmó la llegada de Carmen Gloria Arroyo a Mega, después de permanecer por siete años en TVN. 

En este sentido, durante este lunes, se emitió el último capítulo del programa «Carmen Gloria a tu Servicio» en el canal estatal.

Las palabras de Carmen Gloria Arroyo tras su salida de TVN

La popular abogada recurrió a sus redes sociales para entregar un mensaje de despedida

«Quiero agradecerles de todo corazón por habernos permitido entrar en sus vidas, por confiar en nosotros, por creer en este proyecto y por estar ahí, incluso en los días más duros», comenzó diciendo Carmen Gloria Arroyo.

«A veces la vida nos lleva por caminos inesperados y, aunque esta decisión era inevitable y no ha sido fácil, también abre puertas para seguir creciendo», añadió.

Además, la ahora exrostro de TVN expresó: «Esta despedida no es un punto final, sino el inicio de algo nuevo. Nos volveremos a encontrar por las pantallas de Mega, quizás un poco distintos, pero con el mismo corazón y el compromiso de siempre». 

Vale señalar que el debut de Carmen Gloria Arroyo en Mega se desarrollará el 1 de febrero de 2026. 

Por otro lado, el contrato de la abogada en TVN duraba hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el canal optó por adelantar la salida y emitir la teleserie «La Fiera» en dicho horario.

 

Los motivos de la salida

Es importante señalar que en una entrevista con El Mercurio, Carmen Gloria Arroyo entregó detalles de su decisión de dejar TVN. En este sentido, apuntó a la crisis económica que afecta a la señal estatal.

«La situación financiera en la que está TVN hace imposible, incluso inmoral, pedir un aumento de sueldo para mí o para el equipo o un mayor presupuesto para crecer, que siempre es necesario (…) Es impensado sentarse a conversar algo así cuando el canal vive lo que vive», explicó.

