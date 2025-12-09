Alerta por estafa: Advierten por correos falsos en nombre de Radio ADN

Las estabas y/o engaños en línea se vuelven cada vez más comunes. Hay múltiples de métodos que hacen que las personanos caigan en phishing o suplantación, siendo víctimas del robo de dínero o información personal.

En este sentido, recientemente, se dio a conocer que múltiples personas recibieron correos falsos que supuestastamente eran de parte de Radio ADN.

Y para que no seas víctima de un nuevo engaño, a continaución te contamos de qué se trata.

Conoce lo que se está denunciando

Radio ADN informó que múltiples personas han recibido mails falsos, en los que se les acusa de violar derechos de autor pertenecientes a la radio.

Vale señalar que estos correos eran acompañados de documentos adjuntos y una supuesta «carta legal» en PDF escrita en portugués con el título «Prova de Violação de Direitos Morais».

En estos mails, se indican que supuestamente el destinatario habría utilizado material de Radio ADN sin permiso. De este modo, si es que no responde se iniciarán acciones legales. Además, se incluye una invitación a una reunión virtual programada para el 3 de diciembre.

Sin embargo desde la emisora dieron a conoer que se trata de un intento de phishing. En este sentido, aclaron que no envían envía notificaciones legales mediante cuentas externas ni a través de enlaces de calendario. De este modo, se deben considerar estos mensajes como fraudulento.

La principal recomendación en estos casos es no abrir estos enlaces. A esto se le suma verificiar que la información en canales oficiales. Y cuando se reciban correos sopechosos, hay que parcarlos como spam o intento de estaba y no interactuar.

