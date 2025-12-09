Chile tendrá su primera Liga de Cartas Pokémon para buscar a los mejores jugadores: Populares influencers dirán presente en el evento

Por primera vez en nuestro país se realizará un torneo oficial que reunirá a los mejores jugadores nacionales del Trading Card Game de Pokémon con reconocidos influencers, rostros, profesionales de la comunicación, comediantes entre otros. De este modo, se vivirá un evento histórico para la comunidad, La Liga Pokémon de Kanto – Primera Edición.

Vale señalar que esta inciativa es organizada por la banda familiar sobre Pokémon, Kanto. Agrupación que ha dado mucho que hablar durante el último tiempo por sus por sus canciones originales de distintos géneros sobre el mundo Pokémon y la marca Big Bang Copac, distribuidores de artículos de entretenimiento.

La convocatoria está abierta para todos los entrenadores que busquen poner a prueba su estrategia y habilidades, participando en las clasificatorias oficiales en las tiendas: Zoides, Collector Center, Playset, Juegomanía, Moi Juegos, Funnyko Store y dos tiendas de regiones (RocketTCG de Villa Alemana y Suna Senso de Chillán)

Quienes triunfen en las clasificatorias pasarán a la gran final presencial que se desarrollará este domingo 13 de diciembre desde las 12 a las 18 horas en Hard Rock Café Santiago. Instancia, en la que se fusionará competencia, música, cultura pop y el fanatismo que ha acompañado a Pokémon por décadas, en un evento que promete convertirse en un hito para la popular competencia en estas tierras.

Invitados y show del torneo de Pokémon

Vale señalar que la final del 13 de diembre, estarán los Hermanos Cifuentes, Juanito Ayala, Tomas Leiva, El Socias y otros populares creadores de contenido.

Además, el cierre del evento contará con la música en vivo de los organizadores: Kanto.

Es importante señalar que la banda, y en poco tiempo ha llegado a importantes escenarios. Lollapalooza, Comic Con, Festigame, Expogame son algunos de los lugares en que se ha presentado la popular agrupación.

