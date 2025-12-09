Katteyes ganó Copihue de Oro y se prepara para telonear a Mora en el Estadio Bicentenario de La Florida

No caben dudas que este 2025 ha sido un año muy bueno en el ámbito musical para Ketteyes, quien se ha consolidado como una de las grandes voces femeninas de la escena urbana nacional.

Recientemente, la popular cantante logró ganar el Copihue Oro como Canción del Año con su canción «Ponte Lokita» junto a Kidd Voodo. La joven, se impuso a otros destacados aritstas como Cancamusa, Young Cister, Easykid, Jere Klein.

Recordemos que el tema la rompió en las plataformas digitales e incluso se posicionó número en uno del top de Spotify Chile.

Sin embargo, esto no es todo. Recientemente, se dio a conocer que Katteyes cumplirá otro importante hito para su carrera musical. Resulta que será la encardada de abrir el show de Mora en Chile en el Estadio Bicentenario.

El evento se desarrollará este 12 de diciembre. Instancia, en la que la artista coronará un tremnedo año.

El tremendo 2025 de Katteyes

La destacada artista nacional tuvo una destacada participación en la Teletón. Instancia en la que realizó una presentación como solista en el Teatro de la fundación. Además, tuvo una sopresiva aparición con Paulina Rubio en el Estadio Nacional.

Además, se transformó en la primera chilena en posicionarse en cuatro oportunidades en el puesto número de Spotify Chile. Esto gracias a canciones como «Ponte Lokita», «Todo que ver», «Bailame Así» y su reciente colaboración con Lyon la F y King Savagge, «Pasajero».

A esto se le suma que durante el mes pasado, se presentó en el escenario principal de Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México. También fue parte de Milan Fashion Week, Baja Beach Fest e incluso la confirmaron para la próxima versión de Lollapalooza Chile.

De este modo, Katteyes se enucentra cerrando un gran 2025 y preparando un 2026 que se espera que esté lleno de nuevos desafíos y éxitos musicales.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google