Lluvia en la Región Metropolitana: Alejando Sepúlveda deja a Santiaguinos sorprendidos tras adelantar posibles precipitaciones para esta semana En la tarde de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega generó sorpresa con un inesperado pronóstico del tiempo. De este modo, dio a conocer cuándo podría haber lluvia en la Región Metropolitana.