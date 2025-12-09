Lluvia en la Región Metropolitana: Alejando Sepúlveda deja a Santiaguinos sorprendidos tras adelantar posibles precipitaciones para esta semana
En la tarde de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega generó sorpresa con un inesperado pronóstico del tiempo. De este modo, dio a conocer cuándo podría haber lluvia en la Región Metropolitana.
También te podría interesar: Monserrat Álvarez regreso a «Buenos Días a Todos» tras enfrentar complicado problema de salud y entregó detalles de lo que le pasó
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.