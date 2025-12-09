Monserrat Álvarez regreso a «Buenos Días a Todos» tras enfrentar complicado problema de salud y entregó detalles de lo que le pasó

Durante este martes, el equipo del matinal de TVN, «Buenos Días a Todos» celebró el regreso de Monserrat Álvarez al espacio.

«Estoy contenta de volver y muy agradecida del cariño de este equipo y de la gente», indicó la conductora, quien valoró los mensajes de apoyo que recibió en redes.

Es importante recordar que el 16 de noviembre, durante la cobertura de la elecciones, Monserrat Álvarez sufrió mareos y malestares que hicieron que perdiera la estibilidad y fuera asistida.

Vale señalar que desde antes la comunicadora sintió molestas, sin embargo, no le prestó mucha atención.

El regreso de Monserrat Álvarez

De acuerdo Monserrat Álvarez, un virus en su oído le provoó inflamación y un vértigo profundo.

«No puedes fijar la vista en un objeto», indicó con respecto a los síntomas.

Según indicó la figura de TVN, las causas podrían estar relacionadas con covid o herpes. De este modo, tuvo que ser tratada con corticoides. Si bien el cuadro agudo ya pasó, debe realizar ejercicios diarios para controlar el mareo.

Además, dio a conocer que al doctora le recomendó exponerse gradualmente a lugares de grandes estímulos como malls, por cinco minutos y después descansar treinta. Riendo reveló que todavía no cumple con esa parte del tratamiento.

Por otro lado, Monserrat Álvarez indico que está asistiendo al knesiologo y realizando actividad física para recuperar la estabilidad. «El miércoles pasado sentí por fin que me bajé del bote. Llevaba tres semanas así», señaló.

«El cerebro es el que debe readecuarse ahora», mencionó. De este modo, explicó que su recuperación avanza más lento producto de un leve vértigo perceptual. Sin embargo, ya está centrada en su rutina.

Su compañero, Eduardo Fuentes no escondió su felicidad por su regreso. El periodista indicó: «Hoy regresa la Fiera», haciendo referencia a la teleseria «Fiera» del canal.

Vale señalar que Monserrat Álvarez empezará a conducir media jornada en «Buenos Días a Todos» y que posteriormente volverá a«24 Horas al Día».

