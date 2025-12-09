Popular canal con más de dos décadas en pantalla confirma su cierre definitivo: «No borra la historia construida ni el impacto alcanzado»

Recientemente, Universidad Autónoma de Chile Televisión (UATV) con más de 20 años en pantalla, anunció su cierre definitivo en La Araucanía.

Vale señalar que los inicios de esta señal se remontan al 2001, bajo el nombre de Canal 2 Temuco y ahora, 22 años después, le ponen fin a sus operaciones.

Canal confirma el fin de sus operaciones

El canal compartió un comunicado, un comunicado en el que confirmaron la noticia.

En este sentido, valoraron los años que estuvieron en pantalla. «Durante 22 años, UATV ha sido un referente regional en la difusión de información pluralista, la promoción de la cultura local y la apertura de espacios para diversas voces del sur del país», expresaron.

Además, explicaron el cierre se debe a los cambios que ha experimentado el mercado audiovisual. «La evolución tecnológica de la industria audiovisual, los actuales estándares de producción y los cambios en los hábitos de consumo de contenidos han vuelto inviable la continuidad del proyecto», explican

En este sentido, destacaron que «este cierre no borra la historia construida ni el impacto alcanzado. Por el contrario, pone en valor más de dos décadas de trabajo profesional, compromiso con la comunidad y aporte significativo a la comunicación regional».

Asimismo, agradecieron a las personas que fueron parte del canal. «Agradecemos a todas las personas, profesionales de las comunicaciones, equipos y audiencias que hicieron posible este recorrido y que fueron parte fundamental de la trayectoria de UATV», indicaron.

Vale señalar que de acuerdo a medios regionales, este cierre ha significado que más de 20 trabajadores perdieran su empleo.

Además, la carrera de periodismo de la Universidad Autónoma de Chile también se ha visto afectada. Esto debido a que utilizaban UATV para prácticas y pasantías de alumnos.

