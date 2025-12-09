«Chile es un país extraño»: Popular tarotista adelanta posible vuelco en segunda vuelta de las Elecciones 2025

Recientemente, el popular tarotista Sammy Tarot sigue dando que hablar con predicciones sobre las elecciones presidenciales.

Recordemos que previo a la primera vuelta expresó: «Kast pasa a segunda vuelta, pero con poco margen. Alguien viene con una bandera de orden y control, pero debe disputar puntos. Nos menciona que hay dos hombres disputando».

Y recientemente, en el programa «Todo va a estar bien» lanzó un nuevo presagio.

«Las batallas no se pierden hasta que se pierden. Yo no puedo decir que alguien va ganando o va avanzando, porque Chile es un país extraño y somos todos resentidos. No nos gusta que nos mientan», indicó.

Además, agregó que «en la carta que yo leí decía que las personas que van a votar están esperando una respuesta inmediata respecto a la expulsión de otras personas», haciendo referencia a los extranjeros en Chile.

Sammy Tarot lanza inesperada predicción para la segunda vuelta

El tarotista señaló: «Si ese mensaje no es claro ni tiene el peso de lo concreto, puede haber un cambio a última hora, porque las personas están esperando una reacción real. La promesa real de que al día uno van a salir de Chile las cantidades que él ofreció».

Además, adelantó que se pueden desatar momentos de tensión. «Ahí puede ocurrir un despertar de la gente que vote por él; porque si tú le prometes algo a la gente y no lo cumples, ahí puede haber un conflicto muy grande», indicó.

En este contexto, el animador Juan José Lavín sacó las cartas y Sammy Tarot hizo su lectura: «Al candidato hombre se le están notando demasiado los fallos, por lo mismo, la reina, en este momento, va tomando ventaja. Puede que ser, a última hora, podría haber un trasvasije de votos y yo no daría por ganador a Kast».

«Yo veo que Jeannette Jara se está recuperando», finalizó el tarotista.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google