Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: «Tiene una rutina extraordinaria»

En el capítulo del programa de farándula de CHV, «Primer Plano» de este 7 de diciembre, se dio a conocer que un popular comediante extranjero estaría muy cerca de llegar al Festival de Viña 2026.

«Se sube nuevamente un humorista de nacionalidad venezolana que se atreve en el festival, pero a diferencia de (George) Harris, conoce profundamente nuestro país», señaló Julio César Rodríguez,

Revelan que popular comediante estaría cerca del Festival de Viña 2026

JC Rodríguez dio a conocer que se trataría ni más ni menos que de Esteban Düch, quien cada vez consigue más popularidad y que cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

«Tiene una rutina extraordinaria según los que la han visto», indicó el rostro de Chilevisión.

En este sentido, Paulina Nin de Cardona, quien estaba como invitada, entregó su opinión al respecto y señaló que Esteban Düch es un «tipo divertidismo». Asimismo, destacó que conoce bien al público chileno.

Igualmente, valoró la humildad del comediante y lo comparó con George Harris, a quien tildó de «fome y soberbio».

Sin embargo, Vasco Moulian no tuvo un pronóstico tan positivo y dio a conocer que piensa que el comediante va a fracasar.

Vale señalar que de acuerdo a una nota que publicó The Clinic a fines de noviembre, las negociaciones tendrían un 90% de avance.

Hace algunos meses, Esteban Düch estuvo en RadioActiva y reveló que busca llegar a Viña. «Viña es la graduación de cualquier comediante y es muy raro (…) Chile es el único país que tiene un modelo de comedia, en donde todo el mundo quiere ir a un festival», indicó.

Recordemos que el certamen viñamarino se llevará a cabo entre el 22 y el 27 de febrero del próximo año.

Por otro lado, hasta el momento el único humorista confirmado para el Festival de Viña 2026 es Stefan Kramer.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google