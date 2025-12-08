«Sin vergüenza»: Trabajadores hacen grave acusación contra local de popular figura televisiva

Este fin de semana el restobar del popular cocinero y figura televisiva, Yuhui Lee «Ay que Lico» cumplió un año. Vale señalar que el emprendimiento está ubicado en San Vicente de Tagua Tagua.

Y recientemente, mientras el exchico reality está en China visitando a su familia, el local fue funado por un grupo de trabajadores. Esto se debe a que acusaron que les deben sueldos y propinas.

Esta bomba la soltó la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien indicó que varios garzones decidieron visibilizar esta problemática instalando carteles en el fuera del restaurante, para exigir los montos que se les deberían.

«‘Ay que Lico’, páganos los sueldos y las propinas, sin vergüenza», decía uno de los carteles.

Debido a estas manifestaciones, el local no abrió sus puertas en el transcurso de este fin de semana.

Además, Cecilia Gutiérrez se contactó con uno de los socios del local, quien está a cargo mientras Yuhui Lee se encuentra fuera de Chile.

Según sus palabras, esta situación ha generado más revuelo que el correspondiente y mencionó que este retraso es de algunas horas, no de meses ni algo «grave».

Desmienten versión de administrador del local

Vale señalar que el administrador del local del exparticipante de Gran Hermano Chile también mencionó que la demora en el pago es por evento reciente. A esto se le agrega que según él hay, «un conflicto entre la cocina y los garzones por la división de las propinas, y eso no depende del dueño».

«Es injusto, porque levantar un negocio no es fácil y se da trabajo a mucha gente», le señaló a Cecilia Gutiérrez.

No obstante, posteriormente una supuesta extrabajadora del restobar se puso en contacto con Gutiérrez, mostró capturas de pantalla e indicó que estos problemas nos serían algo nuevo.

«Totalmente mentira. Soy extrabajadora del local y llevo esperando más de un mes mis propinas, mis horas extras, y recién cuando pegaron los carteles, me pagaron los días trabajados de noviembre, pero me sigue debiendo dinero», señaló.

